Gaziantep FK, Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam ediyor
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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda taktik ağırlıklı çalışmalar yapıldı.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile 30 Ekim Pazartesi günü yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 40 dakika sürdü.
Isınma ve dayanıklılık koşularıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde taktik ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirildi.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla çalışmalarına devam edecek.
Kaynak: AA / Spor