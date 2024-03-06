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Gaziantep FK, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 11 Mart Pazartesi günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre antrenör Mustafa Aksoy yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Bitexen Antalyaspor karşılaşmasında forma giyen futbolcular takımdan ayrı özel program eşliğinde çalıştı. Diğer futbolcular ise ısınma hareketleri ve 5'e 2 pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç yaptı.

Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: AA / Spor

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