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Gaziantep FK, Batman Petrolspor'u 1-0 Geçerek Ziraat Türkiye Kupası'nda Turu Geçti

Gaziantep FK, Batman Petrolspor'u 1-0 Geçerek Ziraat Türkiye Kupası'nda Turu Geçti
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Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Batman Petrolspor'u 1-0 yenerek 5. tura yükseldi. Maçta tek golü Kenan Kodro kaydetti.

Stat: Gaziantep Büyükşehir

Hakemler: Sarper Barış Saka, Mustafa Savranlar, Burak Bakırtaş

Gaziantep Fk : Mustafa Burak Bozan, Emre Taşdemir (Dk. 78 Christopher Lungoyi), Ertuğrul Ersoy (Dk. 92 Mehmet Samet Kalkan), Cyril Mandouki, Ömürcan Artan, Qentin Duanın, Furkan Soyalp (Dk. Ogün Özçiçek), Mirza Cihan, Eren Çakır (Dk. 46 Kenan Kodro), İlker Karakaş (Dk. 61 Mustafa Eskihallaç), Halil Dervişoğlu

Batman Petrolspor : Yusuf Balcıoğlu, Turgut Arda, Ahmet Kesim, Evren Korkmaz, Mustafa Hüseyin Seyhan (Dk. 88 Ahmet Arda Tuzcu), Bünyamin Yürür (Dk. 92 Muhammed Duha Aydın) Semih Karadeniz (Dk. 92 Baran Kaygusuz), Sinan Kaya, Tunahan Çiçek, Mustafa Çeçenoğlu (Dk. 92 Furkan Rüzgar), Ege Özkayımoğlu (Dk. 86 Cemal Azad Demir)

Gol: Dk. 91 Kenan Kodro ( Gaziantep Fk )

Sarı kart: Dk. 53 Ömürcan Artan, Dk. 58 Emre Taşdemir ( Gaziantep Fk ), Dk. 94 Arda Görmüş ( Batman Petrolspor )

Gaziantep (AA) – Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Nesine 2. Lig takımlarından Batman Petrolspor'u 1-0 yenerek 5. tura yükseldi.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Spor
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