Gaziantep FK Başkanı Yılmaz'dan Hakem Tepkisi: 'Hakkımız Yendi'

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Memik Yılmaz, 1-1 berabere biten Beşiktaş maçı sonrası hakem yönetimine tepki göstererek, "Penaltı vermek için her yolu denediler" dedi.

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, galibiyete yakın taraf olduklarını ancak hakem yönetiminin buna engel olduğunu söyledi.

"Penaltı vermek için her yolu denediler"

Maçın hakemi Muhammet Ali Metoğlu'nun kararlarına tepki gösteren Memik Yılmaz, "Bugün kazanabileceğimiz bir maçtı. Ligde 7. maçımıza çıktık ama aynı hakem ikinci kez görevlendirildi buraya. Türkiye'deki futbol camiasının lütfen bu maçı izlemelerini istiyorum. Olmayan, hak etmediğimiz bir penaltı. Verilebilmek için her türlü yolu denediler 6 dakika incelendi. Galatasaray maçında normal penaltımız bile dahi verilmedi. Bir saniye bile dahi incelenmedi. Biz büyük bir camiayız. İlla herkes gibi çıkıp birilerini mi suçlamamız lazım. Allah rızası için herkes bu maçı bir seyretsin" açıklamasında bulundu.

"Çok farklı bir şey istemiyorum, sadece kimse hakkımızı yemesin"

Kimsenin Gaziantep halkı ve takımının hakkını yememesi gerektiğini de ifade eden Yılmaz, "Gaziantep halkı bugün çok üzgün, kazanabileceğimiz bir maçtı. Çok farklı bir şey istemiyoruz. Kimse bizim hakkımızı yemesin. Biz de kimsenin hakkını yemeyelim. Hak deyince durmak lazım. Sonuçta futbol, yenersiniz. yenilirsiniz ayrı bir konu. Ama Allah rızası için herkes elini vicdanına koyup bu maçı bir seyretsin ve değerlendirmeyi ona göre yapsınlar. Üzgünüz. Böyle şeyler olmasa futbolda daha da iyi olacak" diye konuştu. - GAZİANTEP