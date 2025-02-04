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Gaziantep FK Başkanı Yılmaz: 'Anadolu kulüplerine yazık ediliyor'

Gaziantep FK Başkanı Yılmaz: 'Anadolu kulüplerine yazık ediliyor'
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Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, Galatasaray maçı sonrası yaptığı açıklamada, büyük takımlar arasındaki rekabette Anadolu kulüplerinin göz ardı edildiğini belirtti ve hakem kararlarına değindi.

Gaziantep Fk Başkanı Memik Yılmaz, Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulunarak, "İki büyük kendi arasında oynasın, aslında biz Anadolu kulüplerine yazık ediliyor diye düşünüyorum" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray'ı konuk eden Gaziantep Fk, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, hakem kararlarına değinerek, "Galatasaray gibi bir takıma karşı çok iyi oynadığımıza inanıyorum. Bu futbol, yeneriz de yeniliriz de. Ama bazı şeyler ister istemez insanların canını sıkıyor. İki büyük kendi arasında oynasın, aslında biz Anadolu kulüplerine yazık ediliyor diye düşünüyorum" dedi.

"Her zaman hakem konuşmaktan usandık"

Anadolu kulübü olarak ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen Başkan Yılmaz, "Öncelikle her iki takımı da tebrik ediyorum. Takımımın canı yürekten güzel futbol ortaya koyduğuna inanıyorum. Her zaman hakem konuşmaktan usandık. Hak yiyenin bu vebali yarın, öbür gün diğer tarafta vereceğine inanıyorum. Anadolu kulübü olarak elimizden geleni yaptık. Taraftarımıza, oyuncularıma, yönetime ve teknik heyete teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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