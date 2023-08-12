Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz: Şehrimiz böyle bir galibiyete hasret

Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, yarın Fenerbahçe ile oynayacakları maçla ilgili, 'Şehrimiz böyle bir galibiyete hasret. Umutluyuz, heyecanlıyız.' dedi. Yılmaz, AA muhabirine, geçen sezon 6 Şubat'taki depremler nedeniyle ligden çekildiklerini anımsattı. Yeni sezon için hazırlıklarını yaptıklarını aktaran Yılmaz, şunları kaydetti: 'İlk maçımız Fenerbahçe ile olacak ve çok heyecanlıyız. Gaziantep'e yakışır bir şekilde çıkıp mücadelemizi yapacağız inşallah. Şehrimiz böyle bir galibiyete hasret. Umutluyuz, heyecanlıyız, Gaziantep'e yakışır bir şekilde çıkıp oynayacağız inşallah.'