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Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz: Şehrimiz böyle bir galibiyete hasret

Spor Haberleri

Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, yarın Fenerbahçe ile oynayacakları maçla ilgili, 'Şehrimiz böyle bir galibiyete hasret. Umutluyuz, heyecanlıyız.' dedi. Yılmaz, AA muhabirine, geçen sezon 6 Şubat'taki depremler nedeniyle ligden çekildiklerini anımsattı. Yeni sezon için hazırlıklarını yaptıklarını aktaran Yılmaz, şunları kaydetti: 'İlk maçımız Fenerbahçe ile olacak ve çok heyecanlıyız. Gaziantep'e yakışır bir şekilde çıkıp mücadelemizi yapacağız inşallah. Şehrimiz böyle bir galibiyete hasret. Umutluyuz, heyecanlıyız, Gaziantep'e yakışır bir şekilde çıkıp oynayacağız inşallah.'

Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, yarın Fenerbahçe ile oynayacakları maçla ilgili, "Şehrimiz böyle bir galibiyete hasret. Umutluyuz, heyecanlıyız." dedi.

Yılmaz, AA muhabirine, geçen sezon 6 Şubat'taki depremler nedeniyle ligden çekildiklerini anımsattı.

Yeni sezon için hazırlıklarını yaptıklarını aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"İlk maçımız Fenerbahçe ile olacak ve çok heyecanlıyız. Gaziantep'e yakışır bir şekilde çıkıp mücadelemizi yapacağız inşallah. Şehrimiz böyle bir galibiyete hasret. Umutluyuz, heyecanlıyız, Gaziantep'e yakışır bir şekilde çıkıp oynayacağız inşallah."

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Spor

Gaziantep FK Fenerbahçe Gaziantep Spor Haberler

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