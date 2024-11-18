Gaziantep FK, Başakşehir Maçına Hazırlanıyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında evinde RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde 1 saat süren antrenmanda futbolcular düz koşunun ardından aktivasyon çalışmaları yaptı.

Kırmızı siyahlı ekip, RAMS Başakşehir ile 23 Kasım Cumartesi günü oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yarın devam edecek.