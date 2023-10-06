Gaziantep FK, Başakşehir maçı için hazır
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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda oynayacağı RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda yarın oynayacağı RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü.
Isınma ve 5'e 2 pas çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda çift kale maçla sona erdi.
Kırmızı-siyahlı ekip, bugün İstanbul'a hareket edecek.
Kaynak: AA / Spor