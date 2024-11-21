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Gaziantep FK, Başakşehir Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Gaziantep FK, Başakşehir Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Gaziantep FK, 23 Kasım'da sahasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maç için antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor. Teknik direktör Selçuk İnan yönetimindeki çalışma, 1 saat 45 dakika sürdü ve takım taktik çalışmalara odaklandı.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Cumartesi günü sahasında RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 45 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, taktik çalışmaları ve çift kale maçla sona erdi.

Gaziantep FK, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayıp kampa girecek.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Spor
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