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Gaziantep FK, Başakşehir Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Gaziantep FK, Başakşehir Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynayacağı RAMS Başakşehir maçı için antrenmanlara devam ediyor. Teknik direktör Selçuk İnan yönetimindeki antrenman 1 saat 25 dakika sürdü.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Cumartesi günü sahasında RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 25 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, pas çalışmalarının ardından geniş alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Spor
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