Gaziantep FK, Atakaş Hatayspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ana bölümünde geniş alanda çift kale maç oynandı.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 5 Mayıs Pazar günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen idman 1 saat 15 dakika sürdü.
Isınma hareketleri ve 5'e 2 pas çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde geniş alanda çift kale maç oynandı.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.