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Gaziantep FK, Atakaş Hatayspor maçı için hazır

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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ardından takım maç saatini beklemeye başladı.

Gaziantep Fk, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen idman 1 saat 20 dakika sürdü.

Isınma ve 5'e 2 pas çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde maçın son taktik çalışmaları gerçekleştirildi.

Hazırlıklarını tamamlayan Gaziantep FK, maç saatini beklemeye başladı.

Kaynak: AA / Spor

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