Gaziantep FK, Antalyaspor'u 3-2 Yenerek 3 Puan Aldı

Stat: Gaziantep

Hakemler: Erdem Mertoğlu, Mehmet Salih Mazlum, Hüseyin Aylak

Gaziantep Fk : Burak Bozan, Perez, Arda Kızıldağ, Tayyip Talha Sanuç, Rodrigues (Dk. 79 Nizet), Camara (Dk. 80 Bacuna), Melih Kabasakal (Dk. 63 Ndiaye), Kozlowski, Maxim, Lungoyi (Dk. 80 Sorescu), Bayo (Dk. 74 Yusuf Kabadayı)

Hesap.com Antalyaspor : Julian, Bünyamin Balcı, Giannetti, Dzhikiya, Paal, Soner Dikmen (Dk. 62 Samet Karakoç), Safuri (Dk. 46 Ceesay), Ballet (Dk. 46 Gueye), Abdülkadir Ömür, Storm (Dk. 62 Doğukan Sinik), Cvancara (Dk. 82 Poyraz Yıldırım)

Goller: Dk. 4 Camara, Dk. 17 Kozlowski, Dk. 31 Bayo ( Gaziantep Fk ), Dk. 84 ve 86 Gueye (Hesap.com Antalyaspor )

Sarı kartlar: Dk. 28 Abdülkadir Ömür, Dk. 37 Cvancara, Dk. 45+3 Safuri, Dk. 45+3 Soner Dikmen, Dk. 56 Gueye, Dk. 90+4 Dzhikiya (Hesap.com Antalyaspor ), Dk. 41 Rodrigues, Dk. 90+4 Arda Kızıldağ, Dk. 90+5 Burak Bozan, Dk. 90+5 Ndiaye, Dk. 90+6 Yusuf Kabadayı ( Gaziantep Fk )

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Gaziantep FK, konuk ettiği Hesap.com Antalyaspor'u 3-2 yendi.

64.? ?dakikada rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına giren Camara'nın sert vuruşunda, top yandan auta gitti.

79.? ?dakikada Kozlowski'nin sağdan gönderdiği topla buluşan Yusuf Kabadayı'nın vuruşunda kaleci Julian topu uzaklaştırdı.

84.? ?dakikada Doğukan Sinik'in soldan ortasında top savunmaya çarparak Gueye'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üst direğe de çarparak filelerle buluştu: 3-1

86.? ?dakikada Abdülkadir Ömür'ün orta sahadan uzun pasında savunmanın arkasında topla buluşan Gueye, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 3-2

Gaziantep FK, müsabakayı 3-2 kazandı.