Gaziantep FK, Antalyaspor'u 3-2 Mağlup Etti

Gaziantep FK, Antalyaspor'u 3-2 Mağlup Etti
Süper Lig 9. haftasında Gaziantep FK, sahasında Hesap.com Antalyaspor'u 3-2'lik skorla yenerek üç puanı hanesine yazdı. Maçta Gaziantep FK'nın gollerini Camara, Kozlowski ve Bayo atarken, Antalyaspor'un gollerini Gueye kaydetti.

STAT: Gaziantep Büyükşehir

HAKEMLER: Erdem Mertoğlu, Mehmet Salih Mazlum,Hüseyin Aylak

GAZİANTEP FK: Mustafa Burak Bozan - Perez, Arda Kızıldağ, Tayyip Talha Sanuç, Rodrigues (Dk. 79 Sorescu), Melih Kabasakal (Dk. 61 N'diaye), Kozlowski, Camara (Dk 79. Bakcuna), Maxim, Lungoyi (Dk. 79 Rob Nizet), Bayo (Dk. 73 Yusuf Kabadayı)

HESAP.COM ANTALYASPOR: Diaz - Paal, Dzhikia, Giannetti, Bünyamin Balcı, Safuri (Dk. 46 Ceesay), Soner Dikmen (Dk. 61 Samet Karakoç), Ballet (Dk. 46 Gueye), Storm (Dk. 61 Doğukan Sinik), Abdulkadir Ömür, Cvancara (Dk. 81 Engin Poyraz)

GOLLER: Dk. 4 Camara, Dk. 17 Kozlowski, Dk. 30 Bayo ( Gaziantep Fk ), Dk. 83 - 85 Gueye (Hesap.com Antalyaspor )

SARI KARTLAR: Rodrigues, Arda, N'diaye, Mustafa Burak Bozan, Yusuf Kabadayı ( Gaziantep Fk ), Abdulkadir Ömür, Cvancara, Safuri, Soner Dikmen, Gueye (Hesap.com Antalyaspor )

Süper Lig'in 9'uncu haftasında Gaziantep Fk, sahasında konuk ettiği Hesap.com Antalyaspor'u 3-2 mağlup etti.

4'üncü dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında topla buluşan Perez ceza sahası çizgisindeki topu Maxim ile buluşturdu. Maxim'in pasında topla buluşan Camara'nın vuruşu ağlara gitti: 1-0.

17'nci dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep FK atağında topla buluşan Lungoyi ceza sahası içerisine girerek topu Kozlowski'ye bıraktı. Kozlowski'nin ceza sahası içerisinden vuruşu ağlara gitti: 2-0.

30'uncu dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında topla buluşan Camara'nın ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Bayo'nun vuruşu ağlara gitti: 3-0.

59'uncu dakikada orta alandan başlayan Gaziantep FK atağında Lungoyi'nin pasında topla buluşan Kozlowski'nin şutu az farkla auta çıktı.

78'inci dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında ceza sahası içerisine topla sokulan Yusuf Kabadayı'nın şutunu kaleci son anda kurtardı.

83'üncü dakikada orta alandan gelen Hesap.com Antalyaspor atağında savunmadan çarpan top Gueye'nin önünde kaldı. Gueye'nin ceza sahasından şık vuruşu ağlara gitti: 3-1.

85'inci dakikada Hesap.com Antalyaspor'da Abdulkadir Ömür'ün uzun pasında savunma arkasına sarkan Gueye'nin kaleci ile karşı karşıya vuruşu ağlara gitti: 3-2.

90'ıncı dakikada sağ kanattan gelişen Hesap.com Antalyaspor atağında Doğukan Sinik'in ortasına iyi yükselen Gueye'nin kafa vuruşu kalecide kaldı.

Mücadelenin kalan bölümlerinde başka gol olmayınca maç Gaziantep FK'nın 3-2'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
