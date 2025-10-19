Haberler

Gaziantep FK, Antalyaspor'u 3-2 Mağlup Etti

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Antalyaspor'u 3-2 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta goller Drissa Camara, Kacper Kozlowski ve Mohamed Bayo tarafından atılırken, Antalyaspor'un golleri Mouhamed Gueye'den geldi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

56. dakikada sol kanattan ceza sahasına doğru ilerleyen Lungoyi'nin rakibini geçtikten sonra yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.

59. dakikada Lungoyi'nin pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Kozlowski'nin yerden vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

64. dakikada sağ kanattan çalımlarla ceza sahası içine giren Camara'nın vuruşunda meşin yuvarlak yandan az farkla dışarı çıktı.

76. dakikada ceza sahasının sağ tarafında topla buluşan Camara'nın dar açıdan kaleye sert vuruşunda meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere gitti.

83. dakikada ceza sahası dışından savunmanın kaptırdığı topu alan Gueye'nin uzak köşeye plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-1

86. dakikada Abdulkadir'in savunma arkasına uzun pasıyla topla buluşan Gueye'nin kaleciye karşı karşıya sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-2

90. dakikada sağ kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde Gueye'nin kafa vuruşunda kaleci Mustafa Burak, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

Stat: Gaziantep Büyükşehir

Hakemler: Erdem Mertoğlu, Mehmet Salih Mazlum, Hüseyin Aylak

Gaziantep Fk : Mustafa Burak Bozan, Luis Perez, Arda Kızıldağ, Tayyip Talha Sanuç, Kevin Rodrigues (Deian Sorescu dk. 78), Melih Kabasakal (Badou Ndiaye dk. 62), Kacper Kozlowski, Drissa Camara (Juninho Bacuna dk. 78), Maxim, Christopher Lungoyi (Rob Nizet dk. 78), Mohamed Bayo (Yusuf Kabadayı dk. 74)

Yedekler: Zafer Görgen, Semih Güler,, Emmanuel Boateng, Nazım Sangare, Ogün Özçiçek

Teknik Direktör: Burak Yılmaz

Antalyaspor: Julian Diaz, Kenneth Paal, Georgi Dzhikia, Lautaro Giannetti, Bünyamin Balcı, Ramzi Safuri (Jasper Ceesay dk. 46), Soner Dikmen (Samet Karakoç dk. 62), Samuel Ballet (Mouhamed Gueye dk. 46), Nikola Storm (Doğukan Sinik dk. 62), Abdulkadir Ömür, Tomas Cvancara (Engin Poyraz Efe Yıldırım dk. 81)

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Hüseyin Türkmen, Hasan Yakup İlçin, Yohan Boli, Kerem Kayaarası

Teknik Direktör: Erol Bulut

Goller: Drissa Camara (dk. 4), Kacper Kozlowski (dk. 17), Bayo (dk. 30) (Gaziantep FK) Gueye (dk. 83 ve 86) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Kevin Rodrigues, Tayyip Talha, Ndiaye, Mustafa Burak, Yusuf Kabadayı (Gaziantep FK) Abdulkadir Ömür, Cvancara, Safuri, Soner Dikmen, Gueye, Dzhikia (Antalyaspor) - GAZİANTEP

