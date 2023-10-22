Gaziantep FK, Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti

Bitexen Antalyaspor maçının ardından

Kadir GÜNEŞ - Ahmet ATMACAGAZİANTEP, (DHA) - Süper Lig'in 9'uncu haftasında Gaziantep FK sahasında Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica ve Antalyaspor Teknik Sorumlusu Valado Tralhao düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

SUMUDICA BEŞİKTAŞ MAÇINA HAZIRLANIYORUZ?

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, galibiyetten mutlu olduklarını ancak Beşiktaş maçı için hazırlıklara başlayacaklarını kaydetti.

Sumudica, oyuncularını tebrik ettiğini ve her birinin fedakarlık yaparak oynadığını anlatarak, şöyle dedi Futbolcularımı tebrik ediyorum. Çok fedekarlık ederek oynadılar. Kalpten kazandığımız bir maçtı. Evimizde gerçekten güçlü bir ekibiz ama dışarıda da kazanmamız lazım. Taraftarları da tebrik ediyorum. Bizim yanımızda oldular ve çok yardımcı oldular. Maç ile ilgili ise çok kapalı bir maç oldu. Taktiksel bir maçtı. Bazen böyle durumlarda iki takım kapalı olduğunda duran toplardan gol bulunabiliyor. Biz de bugün bunu başardık. Bugün gerçekten çok mutluyum. Henüz hiçbir şey başarmadık. Beşiktaş maçını düşünmeye başlayacağız. Beşiktaş'a saygı duyuyorum ama Gaziantep FK oraya gezi için gitmiyor. Bu benim futbolculara mesajımdır. Benim takımım eğer bir hata yapmadığı taktirde rakibin bize karşı galip gelmesi zor. Antalyaspor bugün pozisyona giremedi. İkinci yarı kalemize dahi gelemediler gayet iyi kapandık. Eğer ben Gaziantep'te kalmaya devam etseydim bu takım Avrupa'da oynardı."

VALADO TRALHAO ÇALIŞTIĞIMIZ YERDEN GOL YEDİK

Oyundan memnun olduğunu ancak sonuçtan memnun olmadığını kaydeden Valado Tralhao, uzun süre boyunca duran toplara çalıştıklarını ve çalıştıkları yerden gol yediklerini söyledi.

Valado Tralhao, Bugün iyi maç çıkarmadık. Dürüst olmak gerekirse ligte oynadığımız süre boyunca izlettiğimiz takımdan daha farklı bir Antalyaspor vardı. Gaziantep ekibine karşı oynamak kolay değildi. Takımın iyi oyuncularının olduğunu duran toplarda iyi oyuncularının olduğunu biliyorduk. Bütün hafta çalışmamıza rağmen Gaziantep'ten duran toptan gol yedik. Hayal bile edemezsiniz bu duran toplara ne kadar çalıştığımızı. Oyunların genel durumuna bakınca duran toplardan çok goller yediğimizi görürsünüz. Bu durumu sadece geleceğe dair iyileştireceğimizi söylemek isterim. Takımımız gayet iyi çalışıyor. Gücümüzü biliyoruz. Ligin güçlü ekiplerindeniz. Biz takımımızı her zaman kuvvetlendirmeye çalışıyoruz. Bugün bazı eksiklikler vardı. Beklediğimiz gibi olmadı ama bu takıma inanıyoruz. Önümüzdeki günlerde daha iyi hazırlanarak 3 puanları alacağımıza inancımız tam. Son olarak performansımızdan memnuniyetsiz değiliz ancak sonuçtan memnun değiliz??dedi.