Gaziantep FK, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Bitexen Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Bitexen Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde başlayan antrenman 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma ve 5'e 2 pas çalışmalarıyla başlayan idman, taktik çalışmalarla sona erdi.