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Gaziantep FK, Antalyaspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Gaziantep FK, Antalyaspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor
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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında konuk olacağı Onvo Antalyaspor maçı için antrenmanlarına devam ediyor. Antrenör Kürşat Daloğlu yönetiminde gerçekleştirilen idmanda ısınma ve aktivasyon hareketlerinin ardından pas çalışmaları yapıldı.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 18 Mayıs Pazar günü konuk olacağı Onvo Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenör Kürşat Daloğlu yönetimindeki antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.

Isınma ve aktivasyon hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 pas çalışmalarıyla son buldu.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Spor
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