Gaziantep FK, Antalyaspor Maçına Hazır
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Hesap.com Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenman, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirildi.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın sahasında Hesap.com Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan ve 5'e 2 pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktik çalışmayla son buldu.
Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Spor