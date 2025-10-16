Haberler

Gaziantep FK, Antalyaspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Gaziantep FK, Antalyaspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Hesap.com Antalyaspor ile yapacağı maç için antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Pazar günü sahasında Hesap.com Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan ve top kapma çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda gerçekleştirilen taktik çalışmalar ile son buldu.

Antrenmana ülkesinin milli takımına çağrılan Bacuna katılmadı.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Spor
95 Türk tırı, İstanbul'da rehin tutuluyor

95 tır, günlerdir İstanbul'da rehin! Nedeni uykuları kaçıracak cinsten
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk'un yüzüne bakmadığı futbolcu yeni takımında kral oldu

Yüzüne bakmadığı futbolcu yeni takımında kral oldu
Genç Fenerbahçeliler'in lideri Cem Gölbaşı'na 6 yıl 10 ay hapis cezası

Giydirdiği peruğun bedeli ağır oldu
Canlı yayında konuşan Burak Yılmaz'ın telefonuna sürpriz mesaj! Bakın kimden

Canlı yayında mesaj geldi: Kim olduğunu görünce havalara uçtu
Görüşme gerçekleştirildi! Arda Güler imzayı atıyor

Görüşme gerçekleştirildi! Arda Güler imzayı atıyor
Okan Buruk'un yüzüne bakmadığı futbolcu yeni takımında kral oldu

Yüzüne bakmadığı futbolcu yeni takımında kral oldu
Namaz kılan kağıt toplayıcısını kayda aldı, yaptığı yoruma tepki yağıyor

Namaz kılan kağıt toplayıcısını kayda aldı, yorumuna tepki yağıyor
İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında küçücük çocuğa yaptığına bakın

İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında çocuğa yaptığına bakın
Zaha'dan eski takım arkadaşına zehir zemberek sözler: Midemi bulandırıyor

Eski takım arkadaşına zehir zemberek sözler: Midemi bulandırıyor
Sıla ve İlker Kaleli'den Harbiye sahnesinde aşk dolu anlar

Ünlü şarkıcı Harbiye sahnesinde sevgilisini görünce dayanamadı
3 yıldır tırnaklarını kesmeyen ve duş almayan gencin eski hali ortaya çıktı

Türkiye'nin konuştuğu gencin eski hali ortaya çıktı
Fatih Tekke, İrfan Can Kahveci'nin yanında Fenerbahçe'den bir yıldızı daha istiyor

İrfan Can'ın yanında Fener'den bir yıldız daha
Son karar verildi! Fenerbahçe'de beklenen ayrılık

Son karar verildi! Fenerbahçe'de beklenen ayrılık
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Teklif Macron'dan gelmiş: Asker verir misiniz?

Macron "Asker verir misiniz?" dedi, Erdoğan yeşil ışık yaktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.