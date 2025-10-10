Haberler

Gaziantep FK, Antalyaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Gaziantep FK, 19 Ekim Pazar günü sahasında Hesap.com Antalyaspor ile oynayacağı maç öncesi hazırlıklara başladı. Teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenman, çeşitli çalışmalarla devam etti.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Pazar günü sahasında Hesap.com Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre milli maçlar nedeniyle lige verilen arada 4 gün izin yapan kırmızı-siyahlı ekip, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde çalıştı.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışmaları ile devam ederken dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

İdmana milli takımlarda bulunan Kozlowski ve Bacuna katılmadı.

Tedavilerine devam edilen Sorescu ve Boateng ise antrenmanda takımdan ayrı bireysel çalışmalarını sürdürdü.

Gaziantep FK, hazırlıklarına yarın devam edecek.

