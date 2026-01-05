Haberler

Gaziantep FK, Antalya kampında hazırlıklarına devam ediyor

Gaziantep FK, Antalya kampında hazırlıklarına devam ediyor
Güncelleme:
Gaziantep FK, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde Antalya'da hazırlık kampına devam ediyor. Futbolcular, Burak Yılmaz ile birlikte top kapma ve pas çalışmaları yaparken neşeli bir ortamda antrenmandan faydalandı.

GAZİANTEP FK, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde Antalya kampında hazırlıklarını sürdürdü. Futbolcularıyla top kapma ve pas çalışmasında yer alan Burak Yılmaz, hava toplarındaki hakimiyeti ve şık paslarıyla dikkati çekti.

Süper Lig'in ikinci devresi hazırlıklarını Antalya kampında sürdüren Gaziantep Fk, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde konakladıkları tesisin sahasında antrenman yaptı. Koşu ve ısınmayla başlayan antrenmanda futbolcular, eğitsel taktik oyunlar oynadı. Çalışmalarda teknik direktör Burak Yılmaz ve futbolcuların neşeli olduğu gözlendi. Top kapma ve pas çalışmasında Burak Yılmaz da futbolcularıyla yer aldı. İki gruba ayrılan Gaziantep FK futbolcularıyla top kapma ve pas çalışmasında Burak Yılmaz, futbolculuk kariyerindeki gibi hava toplarındaki hakimiyeti ve şık paslarıyla dikkati çekti. Antrenmanın basına kapalı gerçekleştirilen ikinci bölümünde Burak Yılmaz, futbolcularına taktik çalışma yaptırdı.

ALEXANDRU MAXIM: İLK DEVRE HATALARIMIZI DÜZELTMEK İSTİYORUZ

Antrenman öncesi Gaziantep FK futbolcusu Alexandru Maxim, basın mensuplarının sorularını yanıtladı:

"Kamp zor geçiyor. Bizim için de iyi bir şans. İlk devrede yaptığımız hataları görmek ve düzeltmek adına iyi kamp dönemi geçiriyoruz. Her bölgede pozisyonda kaliteli ayaklarımız var, kaliteli takımız. Takımlar adına bazen aynı seviyeye korumak kolay olmuyor. Sezon boyunca maçlar farklılık gösterebiliyor. Burada bir aileyiz ve sıkı şekilde çalışıyoruz. İlk devre hatalarımızı düzeltmek istiyoruz. Aramıza yeni transferler gelecektir. Takım ikinci yarı daha iyi olacaktır ve tekrardan geri dönüş yapacağımızı umuyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
