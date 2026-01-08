Gaziantep FK, devre arası kamp çalışmalarını sürdürdü
Trendyol Süper Lig takımlarından Gaziantep FK, 2025-2026 sezonu devre arası kamp çalışmaları kapsamında Antalya'da antrenmanlarına devam etti. Teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen idmanda ısınma ve teknik çalışmalar yapıldı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, 2025-2026 sezonu devre arası kamp çalışmalarına Antalya'da devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen idman, 1 saat 10 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan ve 5'e 2 pas çalışmaları ile devam eden antrenman, taktik çalışmalarıyla sona erdi.
Antrenmanı, kulüp başkanı Memik Yılmaz da takip etti.
Kırmızı-siyahlı ekip, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Spor