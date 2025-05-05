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Gaziantep FK, Alanyaspor Maçına Hazırlanıyor

Gaziantep FK, Alanyaspor Maçına Hazırlanıyor
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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular yenilenme ve koordinasyon çalışmaları yaptı.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 9 Mayıs Cuma günü sahasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü.

Çaykur Rizespor maçında forma giyen futbolcular, özel program eşliğinde yenilenme çalışmaları yaptı.

Diğer oyuncular, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladıkları antrenmanı 5'e 2 pas organizasyonlarıyla sürdürürken dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamladı.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Spor
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