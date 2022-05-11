Gaziantep FK, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
AA - Adsız Günebakan - Spor
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Gaziantep FK, Spor Toto Süper Ligi'nin 37. haftasında 15 Mayıs'ta konuk olacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam etti.
Gaziantep FK, Spor Toto Süper Ligi'nin 37. haftasında 15 Mayıs'ta konuk olacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanda, çift kale maç gerçekleştirildi.
Antrenmana tedavileri devam eden Furkan Soyalp ve Caulker katılmadı.
AA / Adsız Günebakan - Spor