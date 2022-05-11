Gaziantep FK, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep FK, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

AA - Adsız Günebakan - Spor
 - Güncelleme:
Gaziantep FK, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Ligi'nin 37. haftasında 15 Mayıs'ta konuk olacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Ligi'nin 37. haftasında 15 Mayıs'ta konuk olacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanda, çift kale maç gerçekleştirildi.

Antrenmana tedavileri devam eden Furkan Soyalp ve Caulker katılmadı.

AA / Adsız Günebakan - Spor

Aytemiz Alanyaspor, Gaziantep FK, Spor Toto, Mayıs, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title