Gaziantep FK, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Haberler

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Gaziantep FK, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

AA - Mehmet Akif Parlak - Spor
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Gaziantep FK, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında 15 Mayıs Pazar günü konuk olacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında 15 Mayıs Pazar günü konuk olacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, taktik çalışmalarla son buldu.

Antrenmana tedavileri devam eden Furkan Soyalp ve Caulker katılmadı.

AA / Mehmet Akif Parlak - Spor

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Gaziantep FK, Mayıs, Spor, Haberler

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