Gaziantep FK, Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti - Haberler

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Gaziantep FK, Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

AA - Mehmet Akif Parlak - Spor
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Gaziantep FK, Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Ligi'nin 37. haftasında 15 Mayıs Pazar günü konuk olacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Ligi'nin 37. haftasında 15 Mayıs Pazar günü konuk olacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen ve yaklaşık bir saat süren idmanda oyuncular, ısınma ve yenileme çalışmalarının ardından gruplar halinde aerobik egzersizleri yaptı.

Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.

AA / Mehmet Akif Parlak - Spor

Aytemiz Alanyaspor, Gaziantep FK, Spor Toto, Mayıs, Spor, Haberler

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