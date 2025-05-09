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Gaziantep FK, Alanyaspor'a 1-0 Mağlup Oldu

Gaziantep FK, Alanyaspor'a 1-0 Mağlup Oldu
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Süper Lig'in 35. hafta mücadelesinde Gaziantep FK, sahasında Coredon Alanyaspor'a 1-0 yenildi. Alanyaspor'un golünü 52. dakikada Andraz Sporar attı, Gaziantep FK'dan Bruno Viana ise kırmızı kart gördü.

STAT: Gaziantep Büyükşehir

HAKEMLER: Kadir Sağlam, Serkan Çimen, Mehmet Akıncık

GAZİANTEP FK: Dioudis – Semih, Bruno, M'bakata, Sorescu (Dk. 89 Muhammed Gümüşkaya), Ndiaye, Ogün Özçiçek (Dk. 65 Okereke), Kozlowski, Maxim, Halil, Boateng

ALANYASPOR: Ertuğrul Taşkıran-Lima, Aliti, Fatih Aksoy, Richard (Dk. 73 Makouta), Janvier, Florent Hadergjonaj, Yusuf Özdemir, Sergio Cordova (Dk. 86 Enes Keskin), Ui-jo Hwang (Dk. 74 Vilhena), Andraz Sporar

GOL: Dk 52. Sporar (Alanyaspor)

KIRMIZI KART: Bruno Viana ( Gaziantep Fk )

SARI KARTLAR: Maxim ( Gaziantep Fk ) – Hwang,Ertuğrul Taşkıran (Alanyaspor)

Süper Lig'in 35'inci haftasında Gaziantep FK sahasında konuk ettiği Coredon Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu.

16'ncı dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Sorescu'nun ceza sahası içerisine yaptığı ortada savunmanın ters vuruşunda top az farkla kornere çıktı.

34'üncü dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında Maxim sol köşedeki Kozlowski'ye pas verdi. Kozlowski'nin ceza sahasına tekrar verdiği topla buluşan Maxim'in vuruşu kalecide kaldı.

35'inci dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında topu sürükleyen Ogün Özçiçek'in ceza sahası dışından şutunu kaleci kurtardı.

37'nci dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Kozlowski'nin ceza sahası dışından rakiplerini geçerek vurduğu şut az farkla auta çıktı.

45+1'inci dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Yusuf'un ceza sahasına yaptığı ortada topa dokunan Hadergjonaj'ın vuruşu kalecide kaldı.

52'nci dakikada Gaziantep FK yarı sahasında Semih Güler kaleci Dioudis ile paslaştı. Topu kontrol eden Dioudis dengesini kaybedince araya giren Sporar'ın boş kaleye vuruşu ağlara gitti: 0-1

62'nci dakikada sağ köşeden Hadegjonaj'ın taç atışına hareketlenen Hwang'ın ceza sahası içerisinden şutu direkten döndü. Pozisyonun devamında Richard'ın vuruşu üstten auta çıktı.

Mücadelenin kalan bölümlerinde başka gol olmayınca maç 1-0'lık Alanyaspor'un üstünlüğü ile sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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