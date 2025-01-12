Gaziantep FK, Adana Demirspor'u 1-0 Yenerek 3 Puan Aldı
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK, konuk ettiği Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti. Okereke'nin 4. dakikada attığı golle öne geçen Gaziantep FK, maçı bu skorla tamamladı.
Stat: Gaziantep
Hakemler: Ozan Ergün, Murat Altan, Ogün Kamacı
Gaziantep Fk : Mustafa Burak Bozan, M'Bakata, Arda Kızıldağ, Mustafa Eskihellaç (Dk. 68 Ömürcan Artan), Halil Dervişoğlu (Dk. 74 Kenan Kodro), Kozlowski (Dk. 85 Ertuğrul Ersoy), Mandouiki, Sorescu, Ndiaye, Maxim (Dk. 74 Daubin), Okereke (Dk. 85 Mirza Cihan)
Adana Demirspor : Deniz Eren Dönmezer, Tolga Kalender, Yusuf Barası (Dk. 46 Tayfun Aydoğan), Abdulsamet Burak, Semih Güler, İzzet Çelik, Muanza, Ali Yavuz Kol (Dk. 78 Salih Kavrazlı), Osman Kaynak (Dk. 89 Ozan Demirbağ), Arda Okan Kurtulan, Aimbetov (Dk. 78 Alioui)
Gol: Dk. 4 Okereke ( Gaziantep Fk )
Sarı kartlar: Dk. 43 Maxim, Dk. 61 Arda Kızıldağ, Dk. 68 Mustafa Eskihellaç, Dk. 84 Mustafa Burak Bozan ( Gaziantep Fk )
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep Fk, konuk ettiği Adana Demirspor'u 1-0 yendi.
51. dakikada sağ taraftan köşe vuruşunu kullanan Tayfun Aydoğan'ın ortasına iyi yükselen Abdulsamet Burak'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı.
65. dakikada Adana Demirspor gole çok yaklaştı. Ceza sahası dışında topla buluşan Ali Yavuz Kol'un sert vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Mustafa Burak Bozan kornere çeldi.
76. dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK'nin atağında topla buluşan Kenan Kodro'nun pasında Sorescu'nun vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
81. dakikada sağ kanattan kullanılan kornerde Semih Güler'in sert vuruşunda, kaleci topu çeldi. Pozisyonun devamında Tolga Kalender'in vuruşunda meşin yuvarlığı kaleci Mustafa bu sefer kornere gönderdi.
90+3. dakikada savunmanın arkasına atılan pas ile topla buluşan Kenan Kodro'nun kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Deniz Eren Dönmezer kurtardı.
Karşılaşma Gaziantep FK'nin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.