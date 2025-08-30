Kasımpaşa Gaziantep FK'ya mağlup oldu

KASIMPAŞA, Süper Lig'in 4'üncü haftasında konuk ettiği Gaziantep Fk'ya 3-2 mağlup oldu.

Süper Lig'in 4'üncü haftasında Kasımpaşa sahasında Gaziantep Fk'yı konuk etti. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.00'da başlayan mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetti. Ergün'ün yardımcılıklarını Gökhan Barcın ve Ogün Kamacı yaptı.

Kasımpaşa mücadeleye Gianniotis, Espinoza, Opoku, Szalai, Owusu, Baldursson, Fall, Hajradinovic, Atakan Müjde, Ben Ouanes, ve Gueye 11'i ile çıkarken, konuk ekip Gaziantep FK Burak Bozan, Semih Güler, Abena, Arda Kızıldağ, Sorescu, Melih Kabasakal, Ogün Özçiçek, Rodrigues, Kozlowski, Maxim, Lungoyi 11 ile sahada yer aldı.

Gaziantep FK 13'üncü dakikada öne geçti. Maxim'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Melih'in vuruşunda savunmaya çarpan top ağlarla buluştu: 0-1. 30'uncu dakikada Gaziantep FK kalecisi Burak Bozan'ın uzun pasında topla buluşan Lungoyi, Gianniotis'i geçerek yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-2. Maçın ilk yarısı Gaziantep FK'nın 2-0'lık üstünlüğü ile geçti.

İkinci yarıda oyuna daha iyi başlayan Kasımpaşa 52'nci dakikada Espinoza, 64'üncü dakikada Fall ile gole yaklaşşa da değerlendiremedi. 70'inci dakikada Kasımpaşa golü buldu. Ben Ouanes'in ortasında ceza sahası içinde topa yükselen Gueye kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2. 74'üncü dakikada Arda Kızıldağ takımının 3'üncü golünü attı. Maxim'in kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Arda Kızıldağ'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-3. 85'inci dakika Kasımpaşa penaltı kazandı. Sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada top Arda'nın eline çarpınca maçın hakemi Ozan Ergün penaltı noktasını gösterdi. VAR incelemesinin ardından hakemin kararı değişmedi. 87'inci dakikada topun başına geçen Hajradinovic kalenin ortasına yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 3-2.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele Gaziantep FK'nın 3-2'lik üstünlüğü ile sona erdi.