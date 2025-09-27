Gaziantep FK 1-2 Samsunspor: İlk Yarıda Konuk Ekip Üstün
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK, Samsunspor ile karşılaştı. Maçın ilk yarısı, Samsunspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. Drongelen ve Cherif Ndiaye'nin golleriyle öne geçen Samsunspor, Gaziantep FK'nın Lungoyi ile bulduğu tek gole rağmen avantajını korudu.
Stat: Gaziantep
Hakemler: Batuhan Kolak, Erkan Akbulut, Ali Can Alp
Gaziantep Fk : Mustafa Burak Bozan, Tayyip Talha Sanuç (Dk. 30 Lungoyi), Arda Kızıldağ, Abena, Luis Perez, Kozlowski, Melih Kabasakal, Rodrigues, Sorescu (Dk. 30 Camara), Bayo, Maxim
Samsunspor : Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Drongelen, Tomasson, Musaba, Holse, Yunus Çift, Ntcham, Coulibaly, Cherif Ndiaye
Goller: Dk. 4 Drongelen, Dk. 19 Cherif Ndiaye (Samsunspor) Dk. 45 Lungoyi (Gaziantep FK)
Kırmızı kart: Dk. 45+2 Cherif Ndiaye (Samsunspor)
Sarı kartlar: Dk. 8 Sorescu, Dk. 32 Rodrigues (Gaziantep FK), Dk. 45+6 Coulibaly (Samsunspor)
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasındaki Gaziantep FK-Samsunspor karşılaşmasının ilk yarısı konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
4.? ?dakikada Zeki Yavru'nun soldan kullandığı kornerde Satka'nın indirdiği topu kontrol eden Drongelen'in röveşatasında meşin yuvarlak kaleci Mustafa Burak Bozan'ın sağından filelerle buluştu: 0-1.
19.? ?dakikada Zeki Yavru'nun soldan kullandığı kornerde top üst direkten döndü. Cherif Ndiaye, önünde kalan topa topukla vuruş yaparak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2.
21.? ?dakikada Rodrigues'in sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta top, kaleci Okan Kocuk'un da müdahalesiyle üst direğe çarparak kornere gitti.
39.? ?dakikada Camara'nın sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta topu kaleci Okan Kocuk uzaklaştırdı.
42.? ?dakikada Holse'nin sol kanattan gönderdiği pasla buluşan Coulibaly'nin sol çaprazdan yaptığı plase vuruşta top, kaleci Mustafa Burak Bozan'ın sağından auta gitti.
45.? ?dakikada ceza sahası içerisinde Camara'nın pasıyla buluşan Lungoyi'nin yaptığı plase vuruşta top kaleci Okan Kocuk'un solundan ağlarla buluştu: 1-2.
Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.