Gaziantep - Fenerbahçe Maçının Biletleri Bugün Satışa Çıkıyor

Gaziantep - Fenerbahçe Maçının Biletleri Bugün Satışa Çıkıyor
Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 10. haftasında 27 Ekim'de Fenerbahçe ile oynayacağı maçın biletlerini bugün satışa sunuyor. Bilet fiyatları ev sahibi takım için 2 bin 827 TL ile 6 bin 927 TL arasında, misafir tribün içinse 3 bin 627 TL olarak belirlendi.

Gaziantep Futbol Kulübü'nün, Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın biletleri bugün satışa çıkacak.

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 27 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'da Fenerbahçe'yi konuk edecek. Bu mücadelenin biletleri bugün 14.00 itibariyle satışa çıkacak. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak zorlu karşılaşmanın bilet fiyatları ev sahibi takım için 2 bin 827 TL ile 6 bin 927 TL arasında belirlenirken, misafir tribün bilet fiyatları ise 3 bin 627 TL oldu.

Son iç saha maçına bilet alan ev sahibi taraftarlarına yüzde 50 indirim

Ligde Antalyaspor ile oynanan son iç saha maçını statta takip eden ev sahibi takım taraftarlarının biletleri, telefonlarına SMS ile gönderilecek olan promosyon kodu ile yüzde 50 indirimli alabileceği açıklandı.

Bilet fiyatları Galatasaray maçı ile aynı

Öte yandan Fenerbahçe maçı için belirlenen bilet fiyatlarının ligin ilk haftasında oynanan Galatasaray mücadelesinin bilet fiyatları ile aynı olduğu belirtildi. - GAZİANTEP

