Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Okulları Kayıtları Başladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, gençlere sporu sevdirmek, geleceğin sporcularını yetiştirmek ve sporun tabana yayılması amacıyla tüm yaz devam edecek olan eğlenceli ve sağlıklı spor aktiviteleriyle dolu yaz spor okullarının kayıtlarını başlattı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Okulları'nın kayıtları başladı. Kayıtlar 16 Haziran'a kadar devam edecek.

"Spor Şehri Gaziantep" sloganıyla çalışmalar yürüten Büyükşehir Belediyesi, gençlere sporu sevdirmek, geleceğin sporcularını yetiştirmek ve sporun tabana yayılması amacıyla 28 tesisinde tüm yaz devam edecek olan eğlenceli ve sağlıklı spor aktiviteleriyle dolu yaz spor okullarının kayıtlar başladı.

Gençleri bol spor aktiviteli bir yaz bekliyor

16 Haziran'a kadar devam edecek olan yaz okulları kayıtlarına 6-14 yaş arasındaki tüm çocuklar başvuru yapabilecek.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı'nca yürütülecek, 21 Eylül'e kadar devam edecek olan yaz spor okullarında alanında uzman antrenörler eşliğinde gerekli ekipman desteği verilerek gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı sağlamak hedefleniyor. 11 spor salonu, 13 yüzme havuzu ve 4 futbol sahası ile hizmet verecek olan yaz spor okullarına her yıl olduğu gibi bu yılda binlerce öğrencinin katılması bekleniyor. - GAZİANTEP