Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nden Büyük Başarı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, 25 branşta ulusal ve uluslararası arenadaki başarılarına bir yenisini ekledi. Spor tesislerine olan ulaşılabilirliği artıran belediye, çocukların ve gençlerin yeteneklerine uygun branşlarda eğitim vererek kentin spordaki başarısını kalıcı hale getiriyor. Engelli sporcular da bu başarıya ortak oluyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) Spor Kulübü, 13 spor salonu, 13 yüzme havuzu ve 4 futbol sahası ile toplamda 25 branşta ulusal ve uluslararası arenadaki başarılarına gün geçtikçe bir yenisini ekliyor.

"Spor Şehri Gaziantep" mottosundan hareketle spor tesislerine olan ulaşılabilirliği artıran Gaziantep Büyükşehir, gerek kırsal mahallelerde gerekse de şehir merkezinde sayısını artırdığı spor alanlarıyla çocukların ve gençlerin yeteneklerine uygun branşlarda eğitim vererek, kentin spordaki başarısını kalıcı hale getiriyor.

Bu kapsamda GBB Spor Kulübü ulusalda 2 bin 29, uluslararası alanda 193 madalyanın yanı sıra 175 kupa ve 4 altın kemer ile büyük bir başarı elde etti. Sporda gençlerin verilen hizmete aynı ölçüde cevap verdiği başarılara engelli bireyler de ortak oluyor.

Bu düşüncede engelli sporcular, ulusalda 98, uluslararası alanda 3 madalyanın yanında 1 kupa alarak fark oluşturuyor. - GAZİANTEP