Gaziantep Basketbol, yeni sezon öncesinde galibiyetle başlamayı hedefliyor

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, lige galibiyetle başlamanın hesaplarını yapıyor.

Geçen sezon ligi 4. sırada bitiren ve play-off yarı finalinde elenen Gaziantep ekibi, yeni sezon öncesinde genç kadrosunu önemli ölçüde korumayı başardı.

Geride kalan sezondan 9 isimle yoluna devam eden kırmızı-siyahlı ekip, transfer döneminde ise 4 oyuncuyla kadrosunu güçlendirerek sezon hazırlıklarına erken başladı.

Yeni sezon hazırlıklarını Gaziantep'te geçiren Gaziantep Basketbol, ligin ilk haftasında 15 Eylül Pazar günü iLab Basketbol'u ağırlayacak.

Yıldırım: "Mücadele gücü yüksek takım kurduk"

Başantrenör Ali Yıldırım, AA muhabirine, takımın geçen sene olduğu gibi genç oyunculardan oluştuğunu söyledi.

Sezona hazır olduklarını belirten Yıldırım, "Bence iyi bir kadro kurduk. Başlangıçta genç oyuncular olduğu için biraz hataya açığız ama mücadele gücü yüksek bir takımımız var. Bence sezon sonunda, geçen seneye göre üstüne koyacağımızı düşünüyorum. Bu sezon da heyecanlı, dinamik, genç, akıcı basketbol oynayan bir takım kurduğumuzu düşünüyorum. Öncelikle dediğim gibi genç oyuncuları geliştirmek, bunların gelişimiyle beraber yapabileceğimizin en iyisini yapıp, o son maçları oynamak istiyoruz." diye konuştu.

Genç oyuncuların bu sene daha tecrübeli olduğunu dile getiren Yıldırım, "Geçen sezon yatırım yapan takımlardan iLab Basketbol ile oynayacağız. Onların kadrosu tecrübeli oyunculardan kurulu. Biz de iyi hazırlandık. Ufak tefek sakatlıklar oldu ama bunlar işin parçası. Kendi evimizde kazanarak lige başlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sarıaslan: "Süper Lig'e çıkmak istiyoruz"

Takımın yeni transferlerinden Kaan Sarıaslan, genç kadronun kendileri için avantaj olduğunu söyledi.

İyi bir hazırlık süreci geçirdiklerini aktaran Sarıaslan, şunları kaydetti:

"Çok genç ve enerjik bir takımımız var. Yeni sezona çok iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Hazırlık maçlarında çalışmamızın karşılığını aldık. İnşallah lige iyi başlamak istiyoruz. Çünkü nasıl başlarsanız öyle gider. Gaziantep çok önemli bir spor şehri. Bu takım geçen sene yarı final oynadı. İnşallah bu sene daha yukarı çıkıp, önce final oynamak, ardından Süper Lig'e yükselmek istiyoruz. "