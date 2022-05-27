Gaziantep Basketbol'un ABD'li forveti Gulley, kariyerinde bir ilki yaşadı - Haberler

Gaziantep Basketbol'un ABD'li forveti Jarmar Gulley, ING Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun en skorer ismi olarak kariyerinde bir ilki yaşadı.

Kırmızı-siyahlı takıma sezon başında dahil olan 31 yaşında ve 1,96 metre boyundaki Gulley, ligde normal sezonda çıktığı 26 maçta ortalama 30.3 dakika mücadele etti.

Bu sürede 519 sayı kaydeden ve maç başı 19,96 ortalamasıyla ligin en skorer ismi olan ABD'li forvet, kariyerinde ilk kez bu alanda zirvede yer aldı.

Ayrıca maç başına 4,85 ribaunt ortalamasıyla takımına katkıda bulunan Gulley, ligin 10. haftasındaki Büyükçekmece Basketbol karşılaşmasında 41 sayı kaydetmişti.

Gulley, AA muhabirine, sezon başında takıma geldiğini ve kısa sürede kente ve takıma alıştığını söyledi.

Play-off çeyrek finalinde elendiklerini ve yarı finale çıkamadıkları için çok üzgün olduklarını dile getiren Gulley, takımın mücadelesinden ve taraftarın desteğinden çok memnun olduğunu dile getirdi.

Önemli olanın takım başarısı olduğunu aktaran Gulley, şunları kaydetti:

"Sayı lideri olduğum için tabii ki kendimi çok iyi hissediyorum. Daha önce İsrail'de geçirdiğim bir sezon vardı ama pandemiden dolayı beyaz sezon ilan edilmişti. O zaman da iyi oynuyordum maçlarda, güzel sayılar çıkarıyordum. İlk defa sayı lideri oldum. Gerçekten güzel bir gurur benim için, çok mutluyum. Bana bu fırsatı veren başta koç olmak üzere herkese teşekkür ederim. Onların sayesinde bu başarılara imza attım."