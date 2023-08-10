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Gaziantep Basketbol Tyler Roberson ile Anlaştı

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Türkiye Basketbol 1. Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol, ABD'li pivot Tyler Roberson ile bir yıllık anlaşma sağladı. Roberson, geçtiğimiz sezon Macaristan'ın Szedeak takımında başarılı performans sergilemişti.

Türkiye Basketbol 1. Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, ABD'li pivot Tyler Roberson ile anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız, 2,06 metre boyunda, 29 yaşındaki Roberson ile bir yıllık anlaşmaya varmıştır. Geçtiğimiz sezon Macaristan'ın Szedeak takımında forma giyen Roberson, 25 maçta ortalama 30,5 dakika süre almış, 15 sayı, 8,8 ribaunt ve 0,9 asist ortalamaları ile sezonu tamamlamıştır. Oyuncumuza 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Spor

Amerika Birleşik Devletleri basketbol Gaziantep Türkiye Spor Haberler

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