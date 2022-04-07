Gaziantep Basketbol, tarihinin en iyi lig performansı için parkeye çıkacak

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Basketbol, ING Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında 10 Nisan Pazar günü konuk edeceği Aliağa Petkim spor'u yenip, bu kulvarda kulüp tarihinin en başarılı performansına ulaşmak istiyor.

Basketbol Süper Ligi'nde 10 sezondur mücadele eden ve Güneydoğu Anadolu'nun tek temsilcisi olan Gaziantep Basketbol, geride kalan haftalarda oynadığı 26 maçta 17 galibiyet alarak 43 puanla topladı.

Puan cetvelinde 3. sıradaki konumunu koruyan Gaziantep temsilcisi, 17 kez ile kulüp tarihinde en fazla galibiyete ulaşılan 2018-19 sezonundaki başarısını egale ederken, yeni rekora ulaşmak için de hazırlıklarını sürdürüyor.

Kırmızı-siyahlılar, bu hafta evinde ağırlayacağı Aliağa Petkim spor'u yenmesi halinde kulüp tarihinde ilk defa bir sezonda 18 galibiyete ulaşmış olacak.

Açık: "Gaziantep, basketbol şehri olma yolunda ilerliyor"

Başantrenör Tutku Açık, AA muhabirine, Gaziantep'in basketbol açısından bölgenin en önemli şehri olduğunu söyledi.

Kentte spor anlamında önemli bir altyapı oluştuğunu belirten Açık, "Güneydoğu Anadolu'nun uzun yıllardır Basketbol Süper Ligi'ndeki tek takımı olan Gaziantep, Türk basketbolu için çok önemli bir yerde. Gaziantep, basketbol şehri olma yolunda ilerliyor. Bunun için biraz zamana ihtiyaç var ama ilerleyen yıllarda bu çok daya iyi anlaşılacak." dedi.

Gaziantep'in uzun vadede nice başarı ve zaferler elde edeceğine inandığını dile getiren Açık, şöyle devam etti:

"Ligdeki 10 yıllık geçmişimizde en fazla 17 galibiyet aldığımız sezon vardı. O sayıyı yakaladık ve bu çok önemli. Hatta bunu düşük bütçelerle yakalamak çok daha önemli benim için. Çünkü 17 takımlı bu seneki ligimizde bütçe yönünden 12 veya 13'üncüyüz. Hakikaten sahaya konulan çok büyük bir emek var. Oyuncularıma göstermiş oldukları performanstan dolayı çok teşekkür ederim. Bunu yalnız başımıza yapmadık. Taraftarlarımızla birlikte yaptık. Önümüzde çok önemli bir Aliağa Petkim maçımız var. Düşme potasındalar. Ligin şu saatten sonraki tüm maçları çok zor. Bu haftaki maç da çok zor olacak. Seyirciye ciddi anlamda ihtiyacımız olacak. İnşallah bu hafta maçı kazanıp, kulüp tarihine geçmiş olacağız. Bu benim için ayrıca mutluluk verici."

Haciyeva: "Çok heyecanlı ve konsantre durumdayız"

Takım kaptanı Orhan Haciyeva, her maça ayrı bir özen ve disiplinle hazırlandıklarını aktardı.

Pazar günü rekor kırmak amacıyla maça çıkacakları için ayrıca heyecanlı olduklarını belirten Haciyeva, "Pazar günü oynayacağımız maç tarihimiz açımızdan çok önemli. Çünkü kazandığımız takdirde kulüp tarihinde ilk defa 18 galibiyete ulaşmış olacağız. Bu da hem basketbol tarihi hem de bölgemiz açısından önemli bir başarı olarak kayıtlara geçecek. Takım olarak bu maç için çok heyecanlı ve konsantre durumdayız. Tüm taraftarlarımızı pazar günü salona bekliyoruz."