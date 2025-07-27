Gaziantep Basketbol, Sırp Oyuncu Nemanja Nenadic'i Transfer Etti

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, Sırp oyuncu Nemanja Nenadic'i renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezonu Polonya Ligi ekiplerinden Arka Gdynia'da geçiren Nenadic, burada forma giydiği 20 maçta 17.9 sayı, 5.6 ribaund ve 6.2 asist ortalamalarıyla oynamıştır. Oyuncumuza 'hoş geldin' diyor, başarılı bir sezon diliyoruz." ifadelerine yer verildi.