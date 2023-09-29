Gaziantep Basketbol, Rolands Freimanis'i transfer etti
Türkiye Basketbol 1. Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, Letonyalı pivot Rolands Freimanis ile anlaştı.
Türkiye Basketbol 1. Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, Letonyalı pivot Rolands Freimanis ile anlaştı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız, Letonyalı pivot Rolands Freimanis ile bir yıllık anlaşmaya varmıştır. 2017-2018 sezonunda da formamızı giyen oyuncumuza 'Hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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Kaynak: AA / Spor