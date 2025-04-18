Gaziantep Basketbol, Play-Off Hedefliyor

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'ne kötü bir başlangıç yapan ve uzun süre ligde kalma mücadelesi veren Gaziantep Basketbol, başantrenör Şemsettin Baş yönetiminde gösterdiği performansla üst sıraları hedeflemeye başladı.

Sezonun ilk 18 haftasında yalnızca 6 galibiyet alabilen ve 17. sıraya kadar gerileyen kırmızı-siyahlı ekip, bu süreçte başantrenör Ali Yıldırım ile yollarını ayırdı.

Kısa süre sonra göreve gelen Şemsettin Baş, takımıyla çıktığı 15 maçın 13'ünü kazanarak büyük bir ivme yakaladı. Gaziantep Basketbol, yarın sahasında karşılaşacağı Bandırma Bordo maçı öncesi 52 puanla 6. sırada yer alıyor.

"Yarın kazanırsak play-off'u garantileyeceğiz"

Başantrenör Şemsettin Baş, AA muhabirine, Bandırma Bordo karşılaşmasının kendileri açısından zorlu geçeceğini söyledi.

Rakibin güçlü bir kadroya ve iyi bir bütçeye sahip olduğunu belirten Baş, şunları kaydetti:

"Ev sahibi olduğumuz bu maç, play-off öncesi bizim için çok önemli. Play-in'i garantiledik ancak yarınki maçı kazanmak zorundayız. Hem doğrudan play-off bileti almak hem de play-in oynamamak için bu galibiyet kritik. Kendi karakterimizi sahaya yansıtabilirsek, tempolu oyunumuzu rakibe kabul ettirebilirsek bu maçı kazanırız."

Takımın başında 16. maçına çıkmaya hazırlanan Baş, göreve geldiğinde takımın 17. sırada olduğunu anımsatarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk hedefimiz ligde kalmaktı. Sonra dedik ki 'Play-in veya play-off olursa ne güzel olur.' Şimdi çok şükür ki hem ligde kalmayı başardık hem de play-in'i garantiledik. Eğer yarın da kazanırsak, play-off hedefimize ulaşmış olacağız. Ancak ben uzak geleceği değil, sadece bir sonraki maçı düşünmeyi tercih ediyorum. Geldiğimiz günden bu yana her maçta, son dakikaya kadar savaşmayı amaçladık. Kazansak da kaybetsek de bu mücadeleyi sahaya yansıttık. Camiamıza da bu sözü verdik."

Sistemlerinin hem savunma hem hücumda yardımlaşmaya dayandığını vurgulayan Baş, "Oyuncularımız bu sisteme adapte oldu. Antrenmanlarımız da bu anlayış doğrultusunda devam ediyor. Play-off sürecine girerken artık yükleme değil, teknik-taktik ağırlıklı çalışacağız. Taraftarımızdan da destek bekliyoruz. Gelin bu sahayı dolduralım." diye konuştu.