Gaziantep Basketbol, Orhan Haciyeva ile yollarını ayırdı ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol'da forma giyen Orhan Haciyeva'nın takımdan ayrıldığı duyuruldu. ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol'da forma giyen Orhan Haciyeva'nın takımdan ayrıldığı duyuruldu. Kulüpten yapılan açıklamada, 2017-2018 sezonundan bu yana kadroda yer alan Haciyeva ile yolların ayrıldığı belirtilerek "A takım formamızı giyen Orhan Haciyeva'ya kulübümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı. AA / Mehmet Akif Parlak - Spor Basketbol Süper Ligi basketbol Gaziantep Spor Haberler

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