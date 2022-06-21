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Gaziantep Basketbol, Muhsin Yaşar'ı kadrosuna kattı

AA - Mehmet Akif Parlak - Spor
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Gaziantep Basketbol, Muhsin Yaşar'ı kadrosuna kattı

ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol, Muhsin Yaşar'ı transfer etti.

ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol, Muhsin Yaşar'ı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Yaşar ile sezon sonuna kadar anlaşıldığı belirtilerek, "Başarılı oyuncu geçtiğimiz sezon Tofaş formasıyla ortalama 13.15 dakika süre almış, ligi 6.31 sayı, 2.7 ribaund, 0.7 asist ile tamamlamıştır. Oyuncumuza 'Hoş geldin.' diyor, başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

AA / Mehmet Akif Parlak - Spor

Basketbol Süper Ligi basketbol Gaziantep Tofaş Spor Haberler

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