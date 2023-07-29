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Gaziantep Basketbol, Maurice Watson'ı kadrosuna kattı

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Türkiye Basketbol 1. Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol, ABD'li oyuncu Maurice Watson'ı transfer etti. Geçtiğimiz sezon Romanya CSO Voluntari takımında forma giyen Watson, sezonu 11,5 sayı, 3,5 ribaunt, 6 asist istatistiği ile tamamladı.

Türkiye Basketbol 1. Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, Maurice Watson'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ABD'li oyuncu Maurice Watson ile bir yıllık anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Geçtiğimiz sezon Romanya CSO Voluntari takımında forma giyen Watson, sezonu 11,5 sayı, 3,5 ribaunt, 6 asist istatistiği ile tamamlamıştır. Oyuncumuza 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." denildi.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Spor

Amerika Birleşik Devletleri basketbol Gaziantep Türkiye Spor Haberler

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