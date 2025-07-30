Gaziantep Basketbol, Erkin Şenel'i Yeniden Kadrosuna Kattı

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Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, eski oyuncusu Erkin Şenel'i kadrosuna dahil etti. Şenel, geçtiğimiz sezon Bandırma Bordo takımında başarılı bir performans sergilemişti.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, Erkin Şenel'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz yıllarda takımımızda forma giyen başarılı oyuncu Erkin Şenel, 2024-2025 sezonunu Bandırma Bordo takımında 8,5 sayı, 3,9 ribaunt, 1,8 asist istatistikleri ile tamamlamıştır. Oyuncumuza yeniden 'hoş geldin' diyor, başarılı bir sezon diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Spor
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