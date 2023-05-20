Gaziantep Basketbol, Darüşşafaka Lassa'ya mağlup oldu

Gaziantep Basketbol, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30'uncu ve son haftasında Darüşşafaka Lassa'ya 99-95 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Gaziantep Basketbol, Konyaspor Basketbol'un ardından Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nden düşen 2. takım oldu.

Gaziantep Basketbol, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30'uncu ve son haftasında Darüşşafaka Lassa'ya 99-95 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Gaziantep Basketbol, Konyaspor Basketbol'un ardından Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nden düşen 2. takım oldu. Darüşşafaka ise sezonu 15 galibiyet ve 15 mağlubiyetle 6'ncı sırada tamamladı. Gaziantep Basketbol'da Muhsin Yaşar 20 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken, Darüşşafaka'da Markel Starks 19 sayı kaydetti.