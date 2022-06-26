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Gaziantep Basketbol, Birkan Batuk'u transfer etti

AA - Mehmet Akif Parlak - Spor
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Gaziantep Basketbol, Birkan Batuk'u transfer etti

ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol, forvet Birkan Batuk'u kadrosuna kattı.

ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol, forvet Birkan Batuk'u kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki oyuncuyla bir yıllık anlaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Takımımız, başarılı forvet oyuncusu Birkan Batuk ile bir yıllık anlaşmaya varmıştır.

Batuk, geçtiğimiz sezon Frutti Extra Bursaspor forması giymiş, burada ortalama maç başı 19.30 dakika süre almış, 5,5 sayı, 1,7 ribaunt, 1,1 asist istatistiği ile oynamıştır. Oyuncumuza 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadeleri kullandı.

AA / Mehmet Akif Parlak - Spor

Basketbol Süper Ligi Birkan Batuk basketbol Gaziantep Spor Haberler

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