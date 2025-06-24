Gaziantep Basketbol, Başantrenör Şemsettin Baş ile Sözleşme Yeniledi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, başantrenör Şemsettin Baş ile yeni bir sözleşme imzaladı. Kulüp genel menajeri Boray Dai, yeni sezon planlaması kapsamında bu kararı aldıklarını ve takımda başka gelişmelerin de olacağını açıkladı.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, başantrenör Şemsettin Baş ile sözleşme yeniledi.

Kulüp genel menajeri Boray Dai, AA muhabirine, yeni sezon planlaması kapsamında çalışmalara başladıklarını söyledi.

Bu kapsamda ilk olarak teknik kadroyla görüştüklerini dile getiren Dai, "Geçen sezon 18. haftadan sonra göreve gelen başantrenörümüz Şemsettin Baş, güzel bir ivme yakalamıştı. O yüzden hocamızla yola devam etmeyi düşündük. Böylelikle istikrarlı şekilde yeni sezona hazırlanacağız." dedi.

Başantrenör Baş ile istişare içesinde yeni sezon planlaması noktasında da sonuç almaya başladıklarını aktaran Dai, takımda 2 sezondur pivot pozisyonunda görev alan Duşan Cantekin ile de yeni sözleşme imzalandığını kaydetti.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Spor
Gülseren Budayıcıoğlu'ndan şaşırtan aldatma itirafı: Affederim

Gülseren Budayıcıoğlu'ndan şaşırtan aldatma yorumu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zimbabve'de sıtma salgını korkunç boyutta: 317 kişi hayatını kaybetti

Salgın korkunç boyuta ulaştı! Ülkede 317 can aldı
Bahçeli, 147 gün sonra kürsüde: İsrail terör devletine karşı ortak direniş hattı kurulmalı

147 gün sonra kürsüye çıkan Bahçeli'den tarihi çağrı
Yeni bir kan grubu keşfedildi

Yeni bir kan grubu keşfedildi
Zeynep Bastık teknede güneş banyosu yaptı

Zeynep Bastık teknede güneş banyosu yaptı
Neler oldu neler! Messi'yi 7 dakikada yıkan maç

Neler oldu neler! Messi'yi 7 dakikada yıkan maç
Fenerbahçe iddiaları vardı! Neymar transfer için son kararını verdi

Fenerbahçe'ye gelecek mi? Neymar transfer için son kararını verdi
Nereden nereye! 71 yıllık kulübün adı değişiyor

Nereden nereye! 71 yıllık kulübün adı değişiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.