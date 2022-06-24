Gaziantep Basketbol, ABD'li oyuncu Damyean Dotson'u transfer etti ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol, ABD'li oyuncu Damyean Dotson'u kadrosuna kattı. ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol, ABD'li oyuncu Damyean Dotson'u kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki oyuncuyla sezon sonuna kadar anlaşıldığı belirtildi. Açıklamada, "Takımımız, ABD'li skorer Damyean Dotson ile 1 yıllık anlaşmaya varmıştır. 2020-2021 sezonunda Clevaland Cavaliers takımıyla 46 maça çıkan oyuncumuza hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı. AA / Adsız Günebakan - Spor Tam Gemi Şok Denemeleri Basketbol Süper Ligi basketbol Gaziantep Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Gaziantep Basketbol, ABD'li oyuncu Damyean Dotson'u transfer etti - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.