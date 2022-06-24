Gaziantep Basketbol, ABD'li oyuncu Damyean Dotson'u transfer etti - Haberler

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Gaziantep Basketbol, ABD'li oyuncu Damyean Dotson'u transfer etti

AA - Adsız Günebakan - Spor
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Gaziantep Basketbol, ABD'li oyuncu Damyean Dotson'u transfer etti

ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol, ABD'li oyuncu Damyean Dotson'u kadrosuna kattı.

ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol, ABD'li oyuncu Damyean Dotson'u kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki oyuncuyla sezon sonuna kadar anlaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Takımımız, ABD'li skorer Damyean Dotson ile 1 yıllık anlaşmaya varmıştır. 2020-2021 sezonunda Clevaland Cavaliers takımıyla 46 maça çıkan oyuncumuza hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

AA / Adsız Günebakan - Spor

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