Gaziantep ALG Spor Trabzonspor'u 1-0 Mağlup Etti

Gaziantep ALG Spor, Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi 3. haftasında deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti.

Gaziantep ALG Spor, Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi 3. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaştı. Gaziantep ALG Spor, ligin ilk iki maçından galibiyetle ayrılan Trabzonspor'u 90+5. dakikada Nihal'in attığı golle 1-0 mağlup etti. Maçta bir de penaltı kaçıran ALG Spor, bu sonuçla üst üste 3. galibiyetini alarak puanını 9'a çıkardı.

"Oyuncularımı kutluyorum"

Gaziantep ALG Spor Teknik Direktör Kenan Öztürk, Trabzonspor karşısında iyi bir mücadele ortaya koyan oyuncularını tebrik ederek, "Trabzonspor bu sezon daha iyi takım olmuş. Kolay maç olmadı ama oyuncularım sahada çok iyi bir mücadele ortaya koyarak, kazanmayı başardı. Bu galibiyetten dolayı oyuncularımı tebrik ediyorum. Şampiyonluk yürüyüşünde bir 3 puan daha eklediğimiz için mutluyuz. İnşallah bu çıkışımız sezon sonuna kadar devam edecek" diye konuştu. - GAZİANTEP